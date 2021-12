Covid, nuova riunione della cabina di regia: in arrivo quarantena e Super Green Pass per nuove categorie. Ecco il resoconto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Covid. Il tempo stringe, e i contagi aumentano. C’è bisogno di prendere nuove decisioni in merito alla questione Covid. I contagi stanno aumentando bruscamente di giorno in giorno e la variante Omicron non accenna ad arrestarsi. Dunque, il Governo ha indetto una nuova riunione della cabina di regia per poter cambiare traiettoria e stabilire una nuova strategia con l’intento di anticipare quel che, purtroppo, sembrano descrivere i grafici dell’andamento virale. La riunione della cabina di regia si è protratta per quasi due ore. Nel corso della discussione, sono stati affrontati due temi: le quarantene; la possibilità di estendere il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021). Il tempo stringe, e i contagi aumentano. C’è bisogno di prenderedecisioni in merito alla questione. I contagi stanno aumentando bruscamente di giorno in giorno e la variante Omicron non accenna ad arrestarsi. Dunque, il Governo ha indetto unadiper poter cambiare traiettoria e stabilire unastrategia con l’intento di anticipare quel che, purtroppo, sembrano descrivere i grafici dell’andamento virale. Ladisi è protratta per quasi due ore. Nel corsodiscussione, sono stati affrontati due temi: le quarantene; la possibilità di estendere il ...

