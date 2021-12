Covid | news Bollettino di oggi | 98 020 casi | 136 morti Tasso di positività 9 | 5% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Processati 1.029.429 tamponi. Aumentano terapie intensive (+40, con 126 ingressi giornalieri) e ricoveri ordinari (+489). Attesa per il Cdm, il Cts propone la riduzione della quarantena a 5 giorni e il tampone per i vaccinati con dose booster - non impiegati nei servizi essenziali - che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. In Francia 208milanelle ultime 24 ore