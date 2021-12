Covid, news. Bollettino di oggi: 98.020 casi, 136 morti. Tasso di positività 9,5%. LIVE (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Processati 1.029.429 tamponi. Aumentano terapie intensive (+40, con 126 ingressi giornalieri) e ricoveri ordinari (+489). Via libera del Cdm al nuovo decreto: prevista l'eliminazione della quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona positiva al Covid. In Francia 208mila casi nelle ultime 24 ore Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Processati 1.029.429 tamponi. Aumentano terapie intensive (+40, con 126 ingressi giornalieri) e ricoveri ordinari (+489). Via libera del Cdm al nuovo decreto: prevista l'eliminazione della quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona positiva al. In Francia 208milanelle ultime 24 ore

