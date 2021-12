Covid | news Bollettino di oggi | 98 020 casi | 136 morti LIVE

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Processati 1.029.429 tamponi. Riduzione della quarantena a 5 giorni e tampone per i vaccinati con dose booster - non impiegati nei servizi essenziali - che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva.. E' l'orientamento del Cts riunito. .Arriva l'esercito ai punti tampone di Lodi e Codogno. I governatori: "Chiederemo l'introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro". Iniziata la cabina di regia. In Francia 208milanelle ultime 24 ore

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano ha predisposto, nella seduta di oggi, 'misure rafforzate' per i servizi di fine anno stante l'emergenza: i servizi su tutta la città metropolitana riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici. Il Comitato ha ritenuto utile, per contenere i contagi, 'un ...Quarantena no, mascherina sì. E deve essere una FFP2 da indossare almeno una settimana. Sarebbe questa una delle misure approvate dal Comitato Tecnico Scienitifico che si è riunito esaminando le ...Roma, 29 dic. "Il Governo in questi mesi ha perso tempo. Ha puntato tutta la sua strategia sul green pass pensando, erroneamente, che con questo strumento si po ...Sfiorati i 100mila positivi: sono 98.020 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136 , me ...