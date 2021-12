Covid, nessuna deroga per calcio e sport: arriva l’obbligo vaccinale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La notizia arriva della Faq del Dipartimento per lo sport Obbligo vaccinale sì anche nel mondo dello sport e del calcio. Nella giornata di ieri, 28 dicembre, sono state pubblicate le Faq (risposte a domande frequenti) da parte del Dipartimento per lo sport. Nel testo si legge: A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi (…), l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (…), sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della cosiddetta certificazione verde rafforzata. E poi: “Anche per gli ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La notiziadella Faq del Dipartimento per loObbligosì anche nel mondo delloe del. Nella giornata di ieri, 28 dicembre, sono state pubblicate le Faq (risposte a domande frequenti) da parte del Dipartimento per lo. Nel testo si legge: A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioniivi (…), l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre,di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce (…), sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della cosiddetta certificazione verde rafforzata. E poi: “Anche per gli ...

