Covid | Lupi | “Niente quarantena con la terza dose di vaccino”

ROMA – "Niente quarantena per chi ha la terza dose di vaccino e calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2. Sono i primi interventi da fare per continuare a contrastare il diffondersi del Covid senza bloccare il Paese, con il supporto dei dati e degli studi scientifici. Il grande senso di responsabilità degli italiani e l'efficienza della campagna organizzata dal generale Figliuolo ci hanno permesso di reggere l'urto di questa nuova ondata e, proprio per non vanificare questi sforzi, non si può consentire ad una minoranza no-vax di limitare la libertà di tutti, mettere a rischio la salute e rallentare la ripresa: si adottino misure restrittive nei confronti di chi, ancora oggi, ha deciso di non vaccinarsi". Lo afferma il presidente di 'Noi con l'Italia', Maurizio Lupi.

