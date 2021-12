Covid, l’incidenza nella Bergamasca sale a 584. I comuni senza contagi ora sono 14 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I dati del monitoraggio Ats per la settimana 22-28 dicembre 2021. «Il tasso d’incidenza ha subito un ulteriore importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica rilevata già le diverse settimane». La scorsa settimana il tasso era a 188 nuovi casi per 100 mila abitanti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I dati del monitoraggio Ats per la settimana 22-28 dicembre 2021. «Il tasso d’incidenza ha subito un ulteriore importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica rilevata già le diverse settimane». La scorsa settimana il tasso era a 188 nuovi casi per 100 mila abitanti.

