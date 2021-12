Covid, l'ex pugile Stecca dopo la guarigione: "Intubato per 4 giorni, il vaccino mi ha aiutato" (Di giovedì 30 dicembre 2021) 'Sono stato Intubato quattro giorni, non so se sbaglio ma credo che la doppia dose del vaccino mi aiutato in quel momento in cui la situazione era molto grave'. A 'Pomeriggio Cinque News' l'ex pugile ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) 'Sono statoquattro, non so se sbaglio ma credo che la doppia dose delmiin quel momento in cui la situazione era molto grave'. A 'Pomeriggio Cinque News' l'ex...

