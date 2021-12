Covid, la Francia supera per la prima volta la soglia dei 200mila casi. In Polonia quasi 800 morti in un giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nuova variante omicron dilaga in Europa e in poche ore fa registrare nuovi record di casi giornalieri in diversi paesi. È il caso della Francia, che nelle ultime 24 ore ha riportato 208mila casi, un giorno dopo aver superato il record di inizio pandemia con 179mila contagi. Nell’annunciare i dati il ministro della Salute, Olivier Véran, ha dichiarato che negli ospedali la situazione è già difficile a causa della variante delta, mentre la variante omicron ancora deve farsi sentire. Anche la Danimarca ha superato il record stabilito solo lunedì scorso, facendo registrare 23.228 casi giornalieri, dopo aver raggiunto la più alta incidenza al mondo. Nella sola Copenhagen è stata riportata negli ultimi sette giorni una media di 2.465 casi per 100.000 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nuova variante omicron dilaga in Europa e in poche ore fa registrare nuovi record digiornalieri in diversi paesi. È il caso della, che nelle ultime 24 ore ha riportato 208mila, undopo averto il record di inizio pandemia con 179mila contagi. Nell’annunciare i dati il ministro della Salute, Olivier Véran, ha dichiarato che negli ospedali la situazione è già difficile a causa della variante delta, mentre la variante omicron ancora deve farsi sentire. Anche la Danimarca hato il record stabilito solo lunedì scorso, facendo registrare 23.228giornalieri, dopo aver raggiunto la più alta incidenza al mondo. Nella sola Copenhagen è stata riportata negli ultimi sette giorni una media di 2.465per 100.000 ...

