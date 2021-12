Covid Italia | ricoveri ordinari e terapie intensive oltre soglia critica

Advertising

CarloVerdelli : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (più 102): mor… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - Donatel09064683 : RT @OrtigiaP: CAOS TAMPONI.. vergognosa politica dell'inamovibile @robersperanza per salvare le feste?? File interminabili di gente che per… - elivito : RT @MMmarco0: 'Il covid ormai è un raffreddore' è l'ennesima fake news propinata da qualche sedicente esperto. Soltanto negli ultimi 4 gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Sono 98.020 i nuovi casi di contagio registrati innelle ultime 24 ore e 136 i decessi. Il bollettino del 29 dicembre diffuso dal ministero della Salute sui nuovi casifa venire i brividi con il numero più alto mai registrato nel Paese ...L'supera la prima soglia critica per le ospedalizzazioni che sancisce il passaggio in zona gialla. Secondo i dati Agenas, aggiornati al 28 dicembre, i ricoveri in area non critica hanno raggiunto ...Capodanno al tempo del Covid: cresce domanda spumante italiano, dimezzato fatturato degli agriturismi - picenotime.it - IT ...La seduta di Consiglio Comunale, prevista per giovedì 30 dicembre, si svolgerà in modalità smart working. Tre casi in pochi giorni.