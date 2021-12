Covid Italia, report: “+46% ricoverati no vax a dicembre” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Covid in Italia, nel mese di dicembre “l’incremento dei ricoveri di no vax si è consolidato: dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero è cresciuto del 46%, mentre l’aumento dei pazienti vaccinati nello stesso periodo si è fermato al 19%”. Lo evidenzia il report della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, elaborato su 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio Italiano. La rilevazione è stata effettuata in data 28 dicembre e riguarda un totale di 1.478 pazienti adulti e 66 pediatrici. “I no vax sono circa il 71% del totale dei pazienti in Rianimazione contro il 29% di vaccinati”, rimarca la Fiaso. Il tasso di crescita dei ricoveri Covid, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021)in, nel mese di“l’incremento dei ricoveri di no vax si è consolidato: dal 7al 28il numero è cresciuto del 46%, mentre l’aumento dei pazienti vaccinati nello stesso periodo si è fermato al 19%”. Lo evidenzia ildella Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, elaborato su 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territoriono. La rilevazione è stata effettuata in data 28e riguarda un totale di 1.478 pazienti adulti e 66 pediatrici. “I no vax sono circa il 71% del totale dei pazienti in Rianimazione contro il 29% di vaccinati”, rimarca la Fiaso. Il tasso di crescita dei ricoveri, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - CarloVerdelli : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (più 102): mor… - RobertoSignore7 : RT @meb: Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza de… - GiovannaCalabr9 : RT @intuslegens: Il #Sudafrica annulla le regole covid: non ce n'è bisogno, #Omicron è un raffreddore. #Israele annulla la #quartadose: non… -