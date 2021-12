Covid Italia, oltre 100 infermieri contagiati al giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono gli infermieri gli operatori sanitari più colpiti dall’aumento dei contagi Covid nel periodo che va dal 28 novembre al 28 dicembre. La categoria, infatti, rappresenta l’82% dei contagiati tra i professionisti sanitari nell’ultimo mese. In cifre 3.500 infermieri, oltre 100 al giorno in media, che arrivano dopo Natale a picchi giornalieri di 800. Ma potrebbero essere il doppio se i professionisti non avessero ricevuto la terza dose. A tracciare il quadro, per l’Adnkronos Salute, la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi) in base ai dati di sorveglianza integrata Covid in Italia dell’Istituto superiore di sanità. Nonostante i numeri decisamente elevati infatti, secondo la Fnopi, i contagi tra gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono gligli operatori sanitari più colpiti dall’aumento dei contaginel periodo che va dal 28 novembre al 28 dicembre. La categoria, infatti, rappresenta l’82% deitra i professionisti sanitari nell’ultimo mese. In cifre 3.500100 alin media, che arrivano dopo Natale a picchi giornalieri di 800. Ma potrebbero essere il doppio se i professionisti non avessero ricevuto la terza dose. A tracciare il quadro, per l’Adnkronos Salute, la Federazione nazionale Ordini professionistiche (Fnopi) in base ai dati di sorveglianza integrataindell’Istituto superiore di sanità. Nonostante i numeri decisamente elevati infatti, secondo la Fnopi, i contagi tra gli ...

