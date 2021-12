Covid Italia, i medici: “Capodanno 2022 più responsabile o Paese si ferma” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Volano i contagi Covid in Europa e nel mondo, complice la variante Omicron. Anche in Italia “queste feste di Natale hanno segnato una svolta, con il considerevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov -2. Ora serve un Capodanno più responsabile, altrimenti il Paese si ferma” dice all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. “Oggi più che mai, con questi numeri, si delinea uno scenario in cui chiunque si incontra potrebbe essere un portatore del virus – avverte Anelli – Sono numeri che non abbiamo visto neanche durante le altre ondate di pandemia”. “Vediamo, in questi giorni – sottolinea – quello che sta succedendo in Francia. Noi dobbiamo evitarlo. Le possibilità sono due ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Volano i contagiin Europa e nel mondo, complice la variante Omicron. Anche in“queste feste di Natale hanno segnato una svolta, con il considerevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov -2. Ora serve unpiù, altrimenti ilsi” dice all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. “Oggi più che mai, con questi numeri, si delinea uno scenario in cui chiunque si incontra potrebbe essere un portatore del virus – avverte Anelli – Sono numeri che non abbiamo visto neanche durante le altre ondate di pandemia”. “Vediamo, in questi giorni – sottolinea – quello che sta succedendo in Francia. Noi dobbiamo evitarlo. Le possibilità sono due ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - AndreaMarcucci : In Austria ed in Germania le restrizioni per #novax stanno funzionando. Facciamolo anche in Italia, non c’è alternativa. #Covid_19 - bos_paolo : RT @meb: Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza de… - TeleCapriNews : Covid oggi Italia, report: “+46% di ricoverati no vax a dicembre”: Covid in Italia, nel mese di dicembre “l’increme… -