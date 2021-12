Covid Italia, boom vendite mascherine Ffp2 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ordinanza che impone l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per trasporti, viaggi, cinema e teatri ha provocato un boom delle vendite e di conseguenza anche una certa difficoltà di approvigionamento. Per Federfarma Servizi c’è la necessità di attivare più canali di approvigionamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ordinanza che impone l’utilizzo delleper trasporti, viaggi, cinema e teatri ha provocato undellee di conseguenza anche una certa difficoltà di approvigionamento. Per Federfarma Servizi c’è la necessità di attivare più canali di approvigionamento. L'articolo proviene daSera.

