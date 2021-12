Covid Italia, 29 dicembre: record di quasi 100.000 contagi, 136 morti, tasso positività al 9,5% (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il governo abbatte ogni record di nuovi contagi, oggi 29 dicembre il bollettino del ministero di Speranza indica che siamo arrivati a quasi 100.000 contagi in 24 ore, mentre il numero di morti è sempre elevato, 136 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il governo abbatte ognidi nuovi, oggi 29il bollettino del ministero di Speranza indica che siamo arrivati a100.000in 24 ore, mentre il numero diè sempre elevato, 136 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

CarloVerdelli : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (più 102): mor… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - TeoloMassimo : RT @MMmarco0: 'Il covid ormai è un raffreddore' è l'ennesima fake news propinata da qualche sedicente esperto. Soltanto negli ultimi 4 gior… - AsicWatcher : @itsmeback_ Quanti morti all’anno faceva l’influenza solo in italia negli anni pre covid? Vi consiglio di fare un giro sul sito ISTAT -