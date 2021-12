Covid Israele oggi, quasi 3.000 contagi per secondo giorno consecutivo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per il secondo giorno consecutivo Israele conferma quasi 3.000 nuovi contagi da coronavirus. Il bollettino del ministero della Salute riportato da Ynet segnala 2.967 infezioni accertate su poco più di 120.000 test effettuati ieri. Sono 88 i pazienti Covid con sintomi gravi. Israele registra inoltre un altro decesso che porta il totale a 8.243 vittime dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per ilconferma3.000 nuovida coronavirus. Il bollettino del ministero della Salute riportato da Ynet segnala 2.967 infezioni accertate su poco più di 120.000 test effettuati ieri. Sono 88 i pazienticon sintomi gravi.registra inoltre un altro decesso che porta il totale a 8.243 vittime dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

