Covid | in Veneto e Toscana nuovo record di contagi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

Ancora in crescita il numero dei nuovi contagi dain. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 28.856 tamponi molecolari e 91.211 antigenici sono risultati 8.666 casi positivi , lo comunica il bollettino quotidiano della regione. Sono 23 i ...Intanto ieri in Italia sono stati 78.313 i nuovi casi di- 19, in rialzo rispetto ai 30.810 ... Piemonte (7.933) e(7.403). Leggi anche... Omicron record: cosa ci deve preoccupare e cosa ...Continua ad aumentare il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto. Sono i 8.666 casi di Covid registrati oggi, 29 dicembre, secondo ...BASSA PADOVANA - Se per gli umani i problemi vengono dal Covid, focolai di influenza aviaria stanno mietendo vittime di volatili in tutta Europa e non solo. A livello locale, desta ...