Covid, in Italia corrono i contagi: casi record nelle regioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) 78.313. Questo il numero di contagi da Covid registrato ieri in Italia, dove diverse regioni – dalla Lombardia, passando per la Toscana e fino alla Campania – hanno raggiunto numeri da record, in alcuni casi mai visti durante l’intera pandemia. Un vero e proprio boom di infezioni dopo il Natale e in vista del Capodanno mentre la variante Omicron allarma la penisola, rappresentando – almeno secondo quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Sileri – “oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese”. In attesa di capire se il governo stabilirà nuove e più rigide regole anti contagio, almeno 5 regioni ieri? hanno toccato numeri altissimi nei bollettini. Si tratta di Lombardia – che a breve potrebbe diventare zona ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) 78.313. Questo il numero didaregistrato ieri in, dove diverse– dalla Lombardia, passando per la Toscana e fino alla Campania – hanno raggiunto numeri da, in alcunimai visti durante l’intera pandemia. Un vero e proprio boom di infezioni dopo il Natale e in vista del Capodanno mentre la variante Omicron allarma la penisola, rappresentando – almeno secondo quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Sileri – “oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese”. In attesa di capire se il governo stabilirà nuove e più rigide regole antio, almeno 5ieri? hanno toccato numeri altissimi nei bollettini. Si tratta di Lombardia – che a breve potrebbe diventare zona ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - AndreaMarcucci : In Austria ed in Germania le restrizioni per #novax stanno funzionando. Facciamolo anche in Italia, non c’è alternativa. #Covid_19 - CarloVerdelli : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (più 102): mor… - freesoul978 : RT @madforfree: Giudice di @Ballando_Rai, 3 dosi, positiva, è smarrita x caos tamponi. Le è saltata la vacanza, si fa paladina dei V positi… - bendinelli2011 : RT @EDRCH1: In fila x il #tampone #covid_19 #covid19 #vax #novax #NoGreenPass #verità #italia #chieti -