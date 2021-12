Covid in Israele | cosa sta succedendo nel Paese pioniere delle vaccinazioni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La potente ondata di contagi, che con protagonista la variante Omicron , ha investito il mondo non risparmia neanchepiù volte preso come riferimento per la lotta alla pandemia ...

La potente ondata di contagi, che con protagonista la variante Omicron , ha investito il mondo non risparmia neanche, Paese più volte preso come riferimento per la lotta alla pandemia e pioniere delle vaccinazioni.... ilferma l'arrivo dei turisti in Terrasanta La Siria denuncia un attacco aereo israeliano sul porto di Latakia, la strategia contro lo "tsunami Omicron": test della quarta dose sul ...Roma, 29 dicembre 2021 - La potente ondata di contagi Covid, che con protagonista la variante Omicron, ha investito il mondo non risparmia neanche Israele, Paese più volte preso come riferimento per ...Da Israele arrivano forti dubbi sulla quarta dose di vaccino anti-Covid. Causerebbe un affaticamento dell'organismo, depotenziando la risposta immunitaria.