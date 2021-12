Covid: in corso cabina di regia a palazzo Chigi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - E' iniziata a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia sul Covid con il premier Mario Draghi. Sono presenti Giancarlo Giorgetti, Roberto Speranza, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti e Mariastella Gelmini oltre al coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente Iss Silvio Brusaferro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - E' iniziata ala riunione delladisulcon il premier Mario Draghi. Sono presenti Giancarlo Giorgetti, Roberto Speranza, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti e Mariastella Gelmini oltre al coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente Iss Silvio Brusaferro.

