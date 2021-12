Covid in Campania, contagi record: mai tanti da marzo 2020, sale numero dei ricoveri (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Corre sempre più veloce il Coronavirus, in tutte le regioni italiane, spinto evidentemente dal motore turbo della variante Omicron ad elevatissima contagiosità, tale da rendere ripida... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Corre sempre più veloce il Coronavirus, in tutte le regioni italiane, spinto evidentemente dal motore turbo della variante Omicron ad elevatissimaosità, tale da rendere ripida...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 1.034.677 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è… - MediasetTgcom24 : Covid, morta giovane madre 29enne non vaccinata #Sparanise - The_Cleaver : @CalcioFinanza Le altre squadre giocano tranquillamente con e senza casi di Covid, ma in Campania come scatta il positivo si blocca tutto. - fabio_de_santi : @pompeii_sites @Reg_Campania @TgrRaiCampania ma lo stronzo di #deluca ha mai preso la circumvesuviana x andare a P… - Napolikeit : Terza dose in Campania dopo 4 mesi, si parte a gennaio: ecco come fare #napoli #covid #Vaccini -