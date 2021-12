Covid, il sindaco di Caserta corre ai ripari: Niente servizio ai tavolini dei bar il 31 dicembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oltre mille positivi al Covid-19 a Caserta e il sindaco Carlo Marino prepara un’ordinanza restrittiva in vista dell’ultimo dell’anno. L’ordinanza, che Marino dovrebbe firmare in queste ore, vieterà dalle ore 11 del 31 dicembre alle ore 5 del mattino seguente il servizio ai tavolini posti all’esterno dei bar e il servizio al bancone all’interno dei bar. L’ordinanza prevederà inoltre la chiusura di tutte le aree mercatali nel giorno di San Silvestro. Le norme rappresentano un ulteriore irrigidimento rispetto a quanto previsto dall’ordinanza della Regione Campania che già vieta l’asporto nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio, nonché il consumo di cibo e bevande, con l’esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche dal 23 dicembre al 1° gennaio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oltre mille positivi al-19 ae ilCarlo Marino prepara un’ordinanza restrittiva in vista dell’ultimo dell’anno. L’ordinanza, che Marino dovrebbe firmare in queste ore, vieterà dalle ore 11 del 31alle ore 5 del mattino seguente ilaiposti all’esterno dei bar e ilal bancone all’interno dei bar. L’ordinanza prevederà inoltre la chiusura di tutte le aree mercatali nel giorno di San Silvestro. Le norme rappresentano un ulteriore irrigidimento rispetto a quanto previsto dall’ordinanza della Regione Campania che già vieta l’asporto nei giorni 31e 1° gennaio, nonché il consumo di cibo e bevande, con l’esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche dal 23al 1° gennaio ...

Advertising

montediprocida : Sono 66 i montesi attualmente positivi - Ernesto29296958 : RT @EsteriLega: ?? Green pass: si scia a Cervinia, stagione apre senza intoppi (16 ottobre 2021) ??Covid: molte disdette a Cervinia, sindaco… - Italia_Notizie : L’allarme del sindaco di Brandizzo (Torino): “Io medico di base, ieri ho lavorato 16 ore solo per il Covid. Non seg… - ilfattovideo : L’allarme del sindaco di Brandizzo (Torino): “Io medico di base, ieri ho lavorato 16 ore solo per il Covid. Non seg… - Torrechannelit : Torre Annunziata – Emergenza Covid: divieto di stazionamento nelle strade a Capodanno, ecco l’ordinanza del sindaco -