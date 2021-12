Covid, il report sugli ospedali sentinella: “Ricoverati non vaccinati aumentati del 46%: in rianimazione il 71% pazienti sono no vax” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’attesa impennata di contagi è ormai arrivata e ieri è stato registrato anche il record di positivi da inizio pandemia. Nella conta degli infetti ci sono molti giovanissimi: nella settimana 21-28 dicembre sono cresciuti del 46% i pazienti Covid sotto i 18 anni. Dati che emergono dal report degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella della Fiaso il numero dei bambini Ricoverati è passato da 45 a 66 (di cui tre in terapia intensiva), con un incremento pari al 46,7%. Tra i piccoli degenti il 56% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 44% ha tra 5 e 18 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’attesa impennata di contagi è ormai arrivata e ieri è stato registrato anche il record di positivi da inizio pandemia. Nella conta degli infetti cimolti giovanissimi: nella settimana 21-28 dicembrecresciuti del 46% isotto i 18 anni. Dati che emergono daldeglidella Federazione italiana aziende sanitarie eere. Nei quattropediatrici e nei reparti di pediatria dei 21della Fiaso il numero dei bambiniè passato da 45 a 66 (di cui tre in terapia intensiva), con un incremento pari al 46,7%. Tra i piccoli degenti il 56% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 44% ha tra 5 e 18 ...

Advertising

reportrai3 : Shanghai. Primo novembre. Dentro la gigantesca Disneyland locale, con un solo caso di positività al covid, sono riu… - Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va… - Agenzia_Ansa : Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tampo… - lifestyleblogit : Covid Italia, report: '+46% ricoverati no vax a dicembre' - - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, il report sugli ospedali sentinella: “Ricoverati non vaccinati aumentati del 46%: in rianimazione il 71% pazien… -