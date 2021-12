Covid: il Casinò di Campione rinvia la riapertura di Capodanno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo oltre 3 anni di chiusura per fallimento, il Casinò di Campione dovrà ancora attendere la sua riapertura a causa del riacutizzarsi della pandemia. Slitta infatti l'inaugurazione prevista per ill ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo oltre 3 anni di chiusura per fallimento, ildidovrà ancora attendere la suaa causa del riacutizzarsi della pandemia. Slitta infatti l'inaugurazione prevista per ill ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Casinò Covid: il Casinò di Campione rinvia la riapertura di Capodanno "Per tale ragione il consiglio di amministrazione della casa da Gioco, in accordo con l'unico socio, il Comune di Campione, ha ritenuto necessario differire l'apertura del Casinò compatibilmente con ...

Covid, Costa apre al prezzo calmierato delle Ffp2. I farmacisti aspettano il governo Le disposizioni anti - Covid in vista del Capodanno Con il decreto legge dello scorso 24 dicembre ... e, infine, sale da gioco e casinò. Per quanto riguarda mense aziendali, catering e ristorazione ...

