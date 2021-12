COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: numeri da record nel capoluogo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 3.067 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 703 persone: – 4, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 4, residenti nel comune di Andretta; – 21, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 19, residenti nel comune di Atripalda; – 23, residenti nel comune di Avella; – 117, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 8, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Bisaccia; – 5, residenti nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Cairano; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 7, residenti nel comune di Candida; – 4, residenti nel comune di Caposele; – 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 4, residenti nel comune di Carife; – 1, residente nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 3.067 tamponi effettuati sono risultate positive al703 persone: – 4, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 4, residenti nel comune di Andretta; – 21, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 19, residenti nel comune di Atripalda; – 23, residenti nel comune di Avella; – 117, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 8, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Bisaccia; – 5, residenti nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Cairano; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 7, residenti nel comune di Candida; – 4, residenti nel comune di Caposele; – 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 4, residenti nel comune di Carife; – 1, residente nel ...

