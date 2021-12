Advertising

lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - TgLa7 : Sono 30.810 i casi di #Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime,… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, ieri oltre 619 mila vaccinazioni tra cui 57mila prime dosi - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – La campagna vaccinale nazionale accelera, facendo registrare, nella giornata di ieri oltre 619 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ieri

Corrono i contagi daregistrati in tutto il mondo.è stata la giornata dei record di positivi accertati negli Stati Uniti , in Francia e in Inghilterra . Negli Stati Uniti sono stati registrati più di 500mila ...Omicron dilaga in Europa, Francia travolta dai contagi approfondimento, Oms: in Europa "altra ... è diventata dominante anche in Olanda e in Svizzera, con la Francia che proprioha fatto ...Già ieri i No Green Pass sui social avevano lanciato l'appello alla mobilitazione dandosi appuntamento in piazza III Reggimento Alpini. (ANSA).È sacrosanto che l’esercito si occupi della logistica ma è inopportuno che, ad esempio, sul caso tamponi nelle Regioni parli un militare. Com’è successo in questi giorni ...