Covid, i dati: 98.020 nuovi casi, tasso di positività al 9,5%. Altri 136 morti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sfiorati i 100mila positivi: sono 98.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313. I morti, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136, mentre ieri erano 202. Sono 1.029.429 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività sale al 9,5%, rispetto al 7,57% di martedì. Sono 1.185 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 40 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.578, ovvero 489 in più. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

