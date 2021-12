Covid, Green pass rafforzato per prendere l’autobus. Ecco le nuove misure del governo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Cdm appena terminato a Palazzo Chigi ha approvato un primo blocco di misure per quanto riguarda le quarantene e l'utilizzo del Green pass rafforzato; il prossimo Cdm (presumibilmente già nei primi giorni di gennaio) potrà adottare ulteriori misure. Il Consiglio dei ministri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell`epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all`estensione del Green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.Green pass ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Cdm appena terminato a Palazzo Chigi ha approvato un primo blocco diper quanto riguarda le quarantene e l'utilizzo del; il prossimo Cdm (presumibilmente già nei primi giorni di gennaio) potrà adottare ulteriori. Il Consiglio dei ministri, ha approvato un decreto-legge che introduceurgenti per il contenimento della diffusione dell`epidemia da-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevedein merito all`estensione del(che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati....

