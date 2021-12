Covid: Giorgetti, 'dubbi su super green pass lavoratori, se ne parla in prossimo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo espresso dei dubbi su green pass rafforzato per i lavoratori". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti interpellato dall'Adnkronos alla Camera in merito alla cabina di regia a palazzo Chigi in cui si è discusso del super green pass per i lavoratori oltre che di nuove regole per la quarantena. "Ma non siamo stati solo noi, anche i 5 Stelle...", aggiunge Giorgetti. Il punto resta aperto? Ne ridiscuterete nel Cdm di stasera? "No, non stasera. Ne discuteremo in un prossimo Cdm". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo espresso deisurafforzato per i". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlointerpellato dall'Adnkronos alla Camera in merito alla cabina di regia a palazzo Chigi in cui si è discusso delper ioltre che di nuove regole per la quarantena. "Ma non siamo stati solo noi, anche i 5 Stelle...", aggiunge. Il punto resta aperto? Ne ridiscuterete nel Cdm di stasera? "No, non stasera. Ne discuteremo in unCdm".

