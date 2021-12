Covid Gb oggi, 183mila contagi in un giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel Regno Unito si registrano 183.037 contagi di Covid nelle ultime 24 ore e 57 decessi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie britanniche, in Inghilterra ci sono stati 138.287 nuovi contagi, 15.849 in Scozia, 5.929 in Galles e 22.972 in Irlanda del Nord, dove i dati coprono un periodo di cinque giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel Regno Unito si registrano 183.037dinelle ultime 24 ore e 57 decessi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie britanniche, in Inghilterra ci sono stati 138.287 nuovi, 15.849 in Scozia, 5.929 in Galles e 22.972 in Irlanda del Nord, dove i dati coprono un periodo di cinque giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - infoitinterno : Bollettino Covid di oggi 29 dicembre: nuovo record in Veneto con oltre 8.000 casi - Marzo531 : RT @Yoda15271485: Quindi da ieri ad oggi 20.000 nuovi #contagi #covid? Meno male che 'l'eletto' era stato chiamato per portarci fuori dalla… -