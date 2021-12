Covid Gb, Johnson: “Festeggiate Capodanno, ma con booster” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno senza ulteriori restrizioni anti Covid in Gran Bretagna dove ieri è stato registrato il picco di 130mila nuovi contagi (esclusi Scozia e Irlanda del Nord). Il Premier Boris Johnson invita i suoi concittadini a festeggiare “in modo cauto e ragionevole”. Vale a dire: “Fate test, arieggiate gli ambienti, pensate agli altri e soprattutto fate la dose di booster”. Il Paese può andare avanti così, grazie alla campagna vaccinale, ha aggiunto. “La variante Omicron continua a provocare problemi reali, i ricoveri crescono. Ma il contagio è meno grave rispetto a quello con la variante Delta e siamo in grado di andare avanti così grazie alla enorme proporzione di britannici” vaccinati. “Questo ci consente di arrivare a Capodanno con le stesse cautele di adesso”, ha aggiunto Johnson, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)senza ulteriori restrizioni antiin Gran Bretagna dove ieri è stato registrato il picco di 130mila nuovi contagi (esclusi Scozia e Irlanda del Nord). Il Premier Borisinvita i suoi concittadini a festeggiare “in modo cauto e ragionevole”. Vale a dire: “Fate test, arieggiate gli ambienti, pensate agli altri e soprattutto fate la dose di”. Il Paese può andare avanti così, grazie alla campagna vaccinale, ha aggiunto. “La variante Omicron continua a provocare problemi reali, i ricoveri crescono. Ma il contagio è meno grave rispetto a quello con la variante Delta e siamo in grado di andare avanti così grazie alla enorme proporzione di britannici” vaccinati. “Questo ci consente di arrivare acon le stesse cautele di adesso”, ha aggiunto, ...

Advertising

antoguerrera : Il 90% degli attuali pazienti britannici in terapia intensiva per Covid “non ha ricevuto la terza dose”, ha appena… - lifestyleblogit : Covid Gb, Johnson: 'Festeggiate Capodanno, ma con booster' - - SvevaHertz : RT @antoguerrera: Il 90% degli attuali pazienti britannici in terapia intensiva per Covid “non ha ricevuto la terza dose”, ha appena rivela… - krish_krup : RT @antoguerrera: Il 90% degli attuali pazienti britannici in terapia intensiva per Covid “non ha ricevuto la terza dose”, ha appena rivela… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Gb, Johnson: 'Festeggiate #Capodanno, ma con cautela e dose booster'. -