Covid Finlandia, stop ingresso a stranieri senza vaccino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Finlandia ha deciso di vietare l’ingresso nel Paese agli stranieri non vaccinati contro il Covid tranne i minori di 16 anni, i residenti e i lavoratori essenziali. Fino al 16 gennaio l’ingresso sarà consentito solo ai vaccinati o guariti da non più di sei mesi e con test negativo effettuato nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laha deciso di vietare l’nel Paese aglinon vaccinati contro iltranne i minori di 16 anni, i residenti e i lavoratori essenziali. Fino al 16 gennaio l’sarà consentito solo ai vaccinati o guariti da non più di sei mesi e con test negativo effettuato nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

