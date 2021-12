Covid, Fedriga “Aboliamo la quarantena per chi ha fatto terza dose” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' ormai illusorio pensare di riuscire a tracciare ogni contatto. Inutile la corsa al tampone, se non per i sintomatici. E sarebbe ora di dirottare altro personale sanitario sui vaccini, per non disperdere le forze. In sintesi, sarebbe assurdo affrontare l'emergenza come un anno fa. Quando erano appena arrivati i vaccini e c'era una variante diversa. Serve capacità e rapidità nel riadattare la macchina”. Così, in un'intervista a la Repubblica, Massimiliano Fedriga, presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni. Il governatore promuove i provvedimenti in arrivo da parte del governo. “Io, per forma mentis, mi affido al parere degli esperti. Ma mi sembra che gli atti al vaglio del governo stiano dentro quest'ottica. Sì, mi convincono”.Quanto alle regole sulle quarantene, con la possibilità di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' ormai illusorio pensare di riuscire a tracciare ogni contatto. Inutile la corsa al tampone, se non per i sintomatici. E sarebbe ora di dirottare altro personale sanitario sui vaccini, per non disperdere le forze. In sintesi, sarebbe assurdo affrontare l'emergenza come un anno fa. Quando erano appena arrivati i vaccini e c'era una variante diversa. Serve capacità e rapidità nel riadattare la macchina”. Così, in un'intervista a la Repubblica, Massimiliano, presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni. Il governatore promuove i provvedimenti in arrivo da parte del governo. “Io, per forma mentis, mi affido al parere degli esperti. Ma mi sembra che gli atti al vaglio del governo stiano dentro quest'ottica. Sì, mi convincono”.Quanto alle regole sulle quarantene, con la possibilità di un ...

