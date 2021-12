Covid: Faraone (Iv), ‘solidarietà a Patuanelli, novax stanno compiendo salto qualità’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Passare dalle parole d’odio su Telegram ai fatti, alle lettere minatorie infarcite di polvere bianca non identificata è facile. Lo sapevamo. E i no vax stanno compiendo il salto di qualità. Dai gruppi social ai gruppi organizzati sul territorio”. Lo scrive su Facebook il presidente di Iv al Senato Davide Faraone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Passare dalle parole d’odio su Telegram ai fatti, alle lettere minatorie infarcite di polvere bianca non identificata è facile. Lo sapevamo. E i no vaxildi qualità. Dai gruppi social ai gruppi organizzati sul territorio”. Lo scrive su Facebook il presidente di Iv al Senato Davide. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

