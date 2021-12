Advertising

fisco24_info : Covid: Eurotunnel, stop a cittadini Gb dopo misure Francia: 'A seguito della decisione del governo francese del 28/… - CatelliRossella : Covid: Eurotunnel, stop a cittadini Gb dopo misure Francia - Europa - ANSA - federico_bosco : @FSNLGU L'Eliseo ha deciso che britannici non possono attraversare la frontiera francese, questioni di covid. Gli e… - RassegnaZampa : #Eurotunnel, stop ai cittadini della #GranBretagna dopo le misure anti #Covid in #Francia - AlarmBell : Covid: Eurotunnel, stop a cittadini Gb dopo misure Francia - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Eurotunnel

TGCOM

A causa delle nuove restrizioni anti -decise da Parigi, era stato annunciato in precedenza che i britannici non potevano più prendere l'che passa sotto il canale della Manica in ...Parigi, 30 dic 16:14 - A causa delle nuove restrizioni antiCovid decise dalle autorità di Parigi, i cittadini britannici non possono più attraversare in macchina...The Government of France Thursday announced it had decided to show some “tolerance” for Britons wishing to return to their homes elsewhere in the European Union, thus reversing a surprise ban that ...Britons wanting to return to their homes in EU countries after spending Christmas with friends and relatives in the UK will be able to pass through France after the government in Paris suspended a ...