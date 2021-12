Covid, ecco l'autosorveglianza: le nuove regole. Green pass, per chi diventa obbligatorio. Mascherine, stop-"truffe" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ci siamo, dopo un giorno di lavori - tra Cts, cabina di regia e quindi il CdM - è stato partorito il nuovo pacchetto di misure anti-Covid. Si parte dal Green pass, che sarà rafforzato ed esteso ad alcune categorie di lavoratori di ristoranti, fiere e trasporti. Dunque le novità sulla quarantena, tra le più attese, che vi illustriamo nel dettaglio e per punti. - Si parte dai non vaccinati, per i quali le regole non cambiano. in caso di contatto con un positivo, la quarantena sarà di 10 giorni. - Per chi ha un Green pass rafforzato, ossia almeno due dosi o guarigione, da almeno 120 giorni, la quarantena si ridurrà a 5 giorni, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo. - Chi ha dose booster di vaccino o Green pass ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ci siamo, dopo un giorno di lavori - tra Cts, cabina di regia e quindi il CdM - è stato partorito il nuovo pacchetto di misure anti-. Si parte dal, che sarà rafforzato ed esteso ad alcune categorie di lavoratori di ristoranti, fiere e trasporti. Dunque le novità sulla quarantena, tra le più attese, che vi illustriamo nel dettaglio e per punti. - Si parte dai non vaccinati, per i quali lenon cambiano. in caso di contatto con un positivo, la quarantena sarà di 10 giorni. - Per chi ha unrafforzato, ossia almeno due dosi o guarigione, da almeno 120 giorni, la quarantena si ridurrà a 5 giorni, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo. - Chi ha dose booster di vaccino o...

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - fattoquotidiano : 'IN RIANIMAZIONE IL 71% DEI PAZIENTI NON E' VACCINATO' Ecco cosa dice il report sugli ospedali sentinella dopo il… - RaiNews : Sembra stiano cambiando i sintomi del Covid con la variante Omicron, sempre più simili a quelli di una normale infl… - maxgreco : 400 autisti malati di Covid, il virus ferma il trasporto pubblic… - italmud : RT @NicolaPorro: ?? Ultim'ora ?? Dopo nemmeno 5 giorni, cambiano di nuovo le regole su #Covid e #quarantena: ecco cosa ha deciso la cabina di… -