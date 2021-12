**Covid: dubbi M5S su super green pass per lavoro, allora si valuti obbligo vaccinale** (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Quale sarebbe la ratio di distinguere tra un lavoratore e un disoccupato? E' la domanda che il ministro Stefano Patuanelli avrebbe posto in cabina di regia nella discussione sul green pass rafforzato per i lavoratori. Il capodelegazione M5S avrebbe espresso dubbi sulla misura ma con motivazioni opposte a quelle della Lega. Patuanelli, si apprende da fonti di governo, avrebbe sottolineato che finora si è sempre ragionato per funzioni: forze dell'ordine, docenti, sanitari, lavori a contatto con le persone. Quale sarebbe la ratio di distinguere tra lavoratori e un disoccupato? "Non siamo contrari all'obbligo di super green pass come dimostrano i precedenti decreti, ma con raziocinio. Forse a questo punto - avrebbe detto Patuanelli - conviene ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Quale sarebbe la ratio di distinguere tra un lavoratore e un disoccupato? E' la domanda che il ministro Stefano Patuanelli avrebbe posto in cabina di regia nella discussione sulrafforzato per i lavoratori. Il capodelegazione M5S avrebbe espressosulla misura ma con motivazioni opposte a quelle della Lega. Patuanelli, si apprende da fonti di governo, avrebbe sottolineato che finora si è sempre ragionato per funzioni: forze dell'ordine, docenti, sanitari, lavori a contatto con le persone. Quale sarebbe la ratio di distinguere tra lavoratori e un disoccupato? "Non siamo contrari all'dicome dimostrano i precedenti decreti, ma con raziocinio. Forse a questo punto - avrebbe detto Patuanelli - conviene ...

