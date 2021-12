Covid, dose booster anche di notte all’hub di Fiumicino: al via le prenotazioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fiumicino – Al via le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-Covid in notturna. Tra gli hub aperti di notte nel Lazio per la somministrazione della dose booster anche quello di Fiumicino. “Sono online gli slot per prenotare la dose booster con somministrazione a partire dalla giornata di domani presso i centri dell’Eur, La Vela Tor Vergata e di Fiumicino Lunga Sosta”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. “Consigliamo vivamente di utilizzare questa occasione, per chi ancora non avesse fatto la dose booster o volesse anticiparla. Durante la giornata saranno aperte le agende per la prenotazione ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021)– Al via leper la terzadel vaccino anti-in notturna. Tra gli hub aperti dinel Lazio per la somministrazione dellaquello di. “Sono online gli slot per prenotare lacon somministrazione a partire dalla giornata di domani presso i centri dell’Eur, La Vela Tor Vergata e diLunga Sosta”. Lo comunica l’Unità di Crisidella Regione Lazio. “Consigliamo vivamente di utilizzare questa occasione, per chi ancora non avesse fatto lao volesse anticiparla. Durante la giornata saranno aperte le agende per la prenotazione ...

