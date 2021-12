Covid | Dg Oms | ' ottimista che 2022 sia anno buono per chiudere fase acuta pandemia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute)()() - "Rimango ancorasul fatto che possa essere l'in cui porremo fine alladelladi". E' l'auspicio espresso oggi dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus che traccia un bilancio di questi di questi lunghi mesi di lotta al coronavirus Sars-CoV-2, da quando nel dicembre 2020, "mentre le persone si riunivano per le celebrazioni di Capod, è emerso come una nuova minaccia globale" (proprio in questi giorni di 2 anni fa veniva reso noto che "44 casi di polmonite di origine sconosciuta" erano stati scoperti "nella città di Wuhan, in Cina"). E guarda al, sperando che si possa continuare a "tracciare un percorso verso ...