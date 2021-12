Covid, da cabina di regia ipotesi tre categorie di quarantena (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante la cabina di regia del governo sono state ipotizzate tre categorie di quarantena per chi entra in contatto con un positivo al Covid. Per i non vaccinati continueranno a vigere le attuali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante ladidel governo sono state ipotizzate trediper chi entra in contatto con un positivo al. Per i non vaccinati continueranno a vigere le attuali ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18.30 dopo la cabina di regia sul Covid. Sul tavolo, secondo quanto vien… - rtl1025 : ?? Via la #quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con… - GiovaQuez : Cabina di regia alle 16.30 #Covid - Avvenire_Nei : Verso nuove regole per la quarantena dei vaccinati. Ipotesi sul Super Green Pass - NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? Dopo nemmeno 5 giorni, cambiano di nuovo le regole su #Covid e #quarantena: ecco cosa ha deciso la ca… -