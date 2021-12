Covid, Cts valuta quarantena a 5 giorni per vaccinati con booster (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riduzione della quarantena a 5 giorni e tampone per i vaccinati con dose booster – non impiegati nei servizi essenziali – che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. E’ questo l’orientamento del Cts, che si è riunito oggi per fornire un parere sul tema delle nuove regole per le quarantene. Nel caso dei positivi, basterà una quarantena di 7 giorni (invece degli attuali 10 giorni previsti) e un tampone negativo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riduzione dellaa 5e tampone per icon dose– non impiegati nei servizi essenziali – che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. E’ questo l’orientamento del Cts, che si è riunito oggi per fornire un parere sul tema delle nuove regole per le quarantene. Nel caso dei positivi, basterà unadi 7(invece degli attuali 10previsti) e un tampone negativo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

