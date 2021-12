Covid: Cts, per i lavoratori dei servizi essenziali con tre dosi niente quarantena (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La durata della quarantena per i contatti stretti dei lavoratori impiegati nei servizi essenziali che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid potrà essere azzerata. È l’orientamento del Comitato tecnico-scientifico (Cts) del ministero della Salute, interpellato dal governo sulla proposta di ridurre i tempi dell’isolamento ed evitare la paralisi delle attività economiche dopo il collasso del sistema di tracciamento seguito all’ondata della variante omicron. Secondo il Cts, i lavoratori delle attività essenziali entrati a contatto con un positivo, dovrebbero comunque essere tenuti a indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. Secondo quanto riporta l’Ansa, il Cts si è espresso a favore della riduzione della quarantena da 7 a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La durata dellaper i contatti stretti deiimpiegati neiche abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino anti-potrà essere azzerata. È l’orientamento del Comitato tecnico-scientifico (Cts) del ministero della Salute, interpellato dal governo sulla proposta di ridurre i tempi dell’isolamento ed evitare la paralisi delle attività economiche dopo il collasso del sistema di tracciamento seguito all’ondata della variante omicron. Secondo il Cts, idelle attivitàentrati a contatto con un positivo, dovrebbero comunque essere tenuti a indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. Secondo quanto riporta l’Ansa, il Cts si è espresso a favore della riduzione dellada 7 a ...

