Covid, CTS: niente quarantena per chi lavora nei servizi essenziali ed ha ricevuto il vaccino. Nuova cabina di regia con il premier Draghi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si riunirà alle 16.30 la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi con i capidelegazione della maggioranza sul Covid. Nel frattempo il Cts si è espresso sulla quarantena dei vaccinati L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si riunirà alle 16.30 ladipresieduta dalMariocon i capidelegazione della maggioranza sul. Nel frattempo il Cts si è espresso sulladei vaccinati L'articolo .

Advertising

GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - stebellentani : Non parlo di covid, ma da un punto di vista di architettura istituzionale e costituzionale è interessante come il C… - SorryNs : RT @aciapparoni: **GOVERNO: ALLE 16:30 SI RIUNISCE cabina regia SUL COVID** = Se #Draghi dà ancora retta a Speranza e Cts, avremo un altro… - manuelaiati : RT @aciapparoni: **GOVERNO: ALLE 16:30 SI RIUNISCE cabina regia SUL COVID** = Se #Draghi dà ancora retta a Speranza e Cts, avremo un altro… - infoitinterno : QUARANTENA COVID, GREEN PASS LAVORO: OGGI CTS/ Nuove misure: verso lockdown no vax? -