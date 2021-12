Covid, contagi record nel Sannio: oltre 400 nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a crescere a ritmi altissimi il dato dei nuovi positivi al Covid nel Sannio. E sono numeri mai registrati in passato. A rivelarlo è il Ministero della Salute che nel consueto bollettino giornaliero racconta di 407 positività riscontrate nelle ultime 24 ore. Subito frantumato, dunque, il record negativo di ieri (328 contagi). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a crescere a ritmi altissimi il dato dei nuovi positivi alnel. E sono numeri mai registrati in passato. A rivelarlo è il Ministero della Salute che nel consueto bollettino giornaliero racconta di 407 positività riscontrate24 ore. Subito frantumato, dunque, ilnegativo di ieri (328). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

