Covid, caos tamponi ai centri dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano: “Rapidi esauriti, rispediti a casa dopo 18 ore d’attesa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) File interminabili di macchine e attese di ore. Spesso anche ripetute per due giorni di fila. Nei centri tampone dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano è caos tamponi. Ormai da giorni i sanitari lavorano senza sosta, ma nelle ultime ore hanno dovuto anche annunciare la fine dei tamponi Rapidi, rispendendo a casa decine di persone in coda. Ad allungare le file anche i molti cittadini che si presentano senza prenotazione, complice anche la mancanza di test prenotabili privatamente “che non si trovano”, come spiegano alcune persone in attesa. “Tra ieri e oggi ho fatto 18 ore di fila. Siccome il medico ha prescritto un rapido e loro li fanno solo la mattina, ora devo tornare indietro. Sono passati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) File interminabili di macchine e attese di ore. Spesso anche ripetute per due giorni di fila. Neitamponedi. Ormai da giorni i sanitari lavorano senza sosta, ma nelle ultime ore hanno dovuto anche annunciare la fine dei, rispendendo adecine di persone in coda. Ad allungare le file anche i molti cittadini che si presentano senza prenotazione, complice anche la mancanza di test prenotabili privatamente “che non si trovano”, come spiegano alcune persone in attesa. “Tra ieri e oggi ho fatto 18 ore di fila. Siccome il medico ha prescritto un rapido e loro li fanno solo la mattina, ora devo tornare indietro. Sono passati ...

Advertising

fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - LaStampa : Il Covid manda nel caos i treni: cancellazioni in tutta Italia - Antonella_O_O : RT @LaStampa: Il Covid manda nel caos i treni: cancellazioni in tutta Italia - loreval8 : RT @LaStampa: Il Covid manda nel caos i treni: cancellazioni in tutta Italia - GregorioSamueli : RT @Rilievoaiace1: Quindi, la FFP2 serve ad evitare il contagio? Quanto sono stupidi nelle case farmaceutiche ad investire nei #vaccini #qu… -