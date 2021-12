COVID | Buonopane | “E’ necessario coordinamento con Prefettura e sindaci”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Siamo nel pieno della quarta ondata, questo ormai è chiaro a tutti. L’indice di contagio è schizzato alle stelle anche in Irpinia. Non bisogna essere allarmisti, ma sono necessari realismo e risolutezza. Agire con lucidità, non possiamo fare altro. Il periodo che viviamo, quello delle festività natalizie che normalmente prevedeva momenti di grande socialità, di incontri in famiglia, di appuntamenti ludici quest’anno necessità di una totale revisione. Dobbiamo, ancora, una volta rivedere le nostre abitudini e riconfigurare la nostra normalità. All’insegna della responsabilità. Da parte di tutti. Ecco perché non dobbiamo assolutamente sottovalutare quello che sta accadendo”. Così in un post pubblicato su Facebook il neo presidente della Provincia di Avellino, Rizieri. “Come Presidente della Provincia ho inteso assumere ...