Covid bambini, pediatra: "Mascherine dai 3 anni" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Fare indossare le Mascherine anche ai bambini più piccoli, già dopo il compimento dei 3 anni d'età". E' la proposta del pediatra Italo Farnetani, con la variante Omicron di Sars-CoV-2 che incombe e i contagi che si impennano. "L'ho già suggerito in passato – spiega all'Adnkronos Salute – perché sono in grado di indossarla senza problemi. A tre condizioni: la prima è che la vedano indossare dai genitori, dai fratelli più grandi e dai nonni, perché fino a 5 anni i bimbi replicano le azioni che vedono, come un computer. Dopo i 5 anni compiono operazioni concrete su ciò che vedono nella realtà. E' bene poi proporre una mascherina identica a quella dei genitori, una mini-copia di quella del papà per i maschi, e della madre per le femmine. Oppure ancora, soprattutto per i ...

