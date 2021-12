Covid, avete domande? La Nazione risponde (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutti possono inviare la loro domanda in due modi: o scrivendo alla nostra linea whatsapp (3316932645) oppure scrivendo un'email alla nostra casella dedicata (Covid@laNazione.net). Potete fare ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutti possono inviare la loro domanda in due modi: o scrivendo alla nostra linea whatsapp (3316932645) oppure scrivendo un'email alla nostra casella dedicata (@la.net). Potete fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid avete 'Omicron può essere la fine del Covid, ma solo per i vaccinati' ... come avete raccontato ". Ed è una constatazione accompagnata da uno sbuffo di fatica per la dottoressa, facente funzione del primario al pronto soccorso Covid dell'ospedale 'Cervello'. Sono giorni ...

Covid, avete domande? La Nazione risponde Tutti possono inviare la loro domanda in due modi: o scrivendo alla nostra linea whatsapp (3316932645) oppure scrivendo un'email alla nostra casella dedicata (covid@lanazione.net). Potete fare ...

Covid, avete domande? La Nazione risponde LA NAZIONE Autolinee Toscane: aumento di casi Covid e quarantene, servizio bus a rischio “Nel servizio urbano di Firenze si aggiungono malati Covid e quarantene ogni ora ... della carenza del personale di Autolinee Toscane che avevamo da tempo provato ad affrontare con l’avvio delle ...

Emergenza Omicron: nuovi posti letto in ospedale, garantiti ricoveri e prestazioni urgenti L'Asl di Vercelli per fronteggiare la nuova emergenza amplia ancora i posti covid. ecco la nota diffusa oggi, mercoledì 29 dicembre 2021. Destinati in tutto 50 posti a Vercelli e 17 a Borgosesia L’ASL ...

