Covid | Arteta positivo | tecnico Arsenal salta sfida col City

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il manager dell', Mikel, non sarà in panchina per la partita di Premier League contro il Manchesterdi sabato prossimo, 1 gennaio, dopo essere risultatoal- 19. E' ...

... 1 gennaio, dopo essere risultato positivo al- 19. E' la seconda volta per il tecnico spagnolo, che era rimasto contagiato anche nel marzo 2020. Manon è il solo positivo tra i Gunners, ...... "position": 2, "name": "Premier League", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/premier - league/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Arsenal,positivo al:...L’allenatore dell’Arsenal Arteta è risultato positivo al Covid e non sarà in panchina nella sfida contro il Manchester City L’Arsenal non avrà il suo allenatore Arteta in panchina per la super sfida c ...Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal è risultato positivo al Covid-19, il tecnico spagnolo salterà il match contro il Manchester City ...