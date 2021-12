Covid, Al Bano positivo: salterà il Capodanno Mediaset. «Sto bene, ma è un virus maledetto» (video) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avrebbe dovuto presentare da Bari la notte di Capodanno di Mediaset, su Canale 5, insieme a Federica Panicucci. Invece, Al Bano non ci potrà essere: anche lui, come tantissimi italiani, è risultato positivo al Covid. «Sono positivo al Covid, ma grazie a Dio sto benissimo», ha spiegato, chiarendo di aver già ricevuto la terza dose di vaccino. Il contagio emerso dal tampone per lavorare Il cantante, dunque, non ha sintomi e si è accorto del contagio proprio a causa – o grazie – all’impegno televisivo della vigilia. «Sono totalmente asintomatico, per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid», ha raccontato all’agenzia di stampa Adnkronos, chiarendo che «ho fatto il tampone per partecipare alla notte di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avrebbe dovuto presentare da Bari la notte didi, su Canale 5, insieme a Federica Panicucci. Invece, Alnon ci potrà essere: anche lui, come tantissimi italiani, è risultatoal. «Sonoal, ma grazie a Dio sto benissimo», ha spiegato, chiarendo di aver già ricevuto la terza dose di vaccino. Il contagio emerso dal tampone per lavorare Il cantante, dunque, non ha sintomi e si è accorto del contagio proprio a causa – o grazie – all’impegno televisivo della vigilia. «Sono totalmente asintomatico, per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il», ha raccontato all’agenzia di stampa Adnkronos, chiarendo che «ho fatto il tampone per partecipare alla notte di ...

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - Agenzia_Ansa : Al Bano: 'Sono positivo al Covid, niente Capodanno da Bari. Vinceremo questa guerra. No vax state attenti' #ANSA - SkyTG24 : Al Bano ha il Covid, salterà il concerto di Capodanno a Bari - 972b974e1b0440e : RT @mantovanimg: ULTIM'ORA ?? Al Bano positivo al covid: 'Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi… - rayofswift : RT @dailydrama2022: 29 Dicembre 2021 Al Bano è positivo al Covid -